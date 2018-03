Serie C girone C, il punto sulla 27esima giornata: risultati e classifica

Serie C, i risultati e la classifica dopo la 27esima giornata: spicca la grandissima vittoria della Juve Stabia di Caserta e Ferrara al “Via del Mare” di Lecce

Serie C con una protagonista assoluta della 27esima giornata che è rappresentata dalla Juve Stabia di Caserta e Ferrara, che a sorpresa, dopo la brutta sconfitta interna col Bisceglie per 0-2, interrompe la striscia di 22 risultati utili consecutivi dei salentini e con un bellissimo gol di Alessandro Mastalli, scuola Milan al secondo anno a Castellammare, al 26° della ripresa viola meritatamente il “Via del Mare” di Lecce. Campani che nei minuti finali colpiscono anche un palo e sfiorano con una bella azione di Simeri anche il gol del raddoppio che sarebbe stato più che legittimo al cospetto di un Lecce capolista a tratti addirittura inguardabile. Non ne può approfittare il Catania che osserva il turno di riposo mentre alle spalle del Lecce capolista, ne approfitta solo il Trapani che batte fuori casa la Reggina per 1-2, portandosi a -9 dalla vetta. Torna al successo anche la Casertana in casa per 1-0 contro il Cosenza mentre la sconfitta interna di una sempre più preoccupante Paganese costa la panchina a mister Favo. Spiccano nella 27esima giornata del campionato di Serie C girone C la vittoria interna del Bisceglie contro il derelitto Akragas per 2-1; le vittorie esterne del Rende a Catanzaro per 0-1 e del Matera a Fondi contro il Racing per 0-2. Infina il Siracusa batte nettamente il Monopoli per 3-0 e finisce in parità 2-2 il match tra Sicula Leonzio (prossimo avversario della Juve Stabia al “Menti” sabato 3 marzo alle 14:30) e Virtus Francavilla.

Di seguito tutti i risultati della 27esima giornata del girone C di Serie C e la relativa classifica:

Bisceglie-Akragas 2-1

Casertana-Cosenza 1-0

Catanzaro-Rende 0-1

Lecce-Juve Stabia 0-1

Paganese-F. Andria 0-1

Racing Fondi-Matera 0-2

Reggina-Trapani 1-2

Sicula Leonzio-Virtus Francavilla 2-2

Siracusa-Monopoli 3-0

Ha riposato il Catania

Classifica:

Lecce 56

Catania 49

Trapani 47

Siracusa 42

Rende 41

Matera 40

Monopoli 37

Juve Stabia 36

Cosenza 36

Bisceglie 33

Virtus Francavilla 33

Sicula Leonzio 31

Catanzaro 31

Casertana 29

Reggina 28

F. Andria 23

Racing Fondi 23

Akragas 11