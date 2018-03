De Zerbi: “Non mi aspettavo giocatori come Sagna e Sandro”

Il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi ha parlato ai microfoni di Tiki Taka. Tanti i temi toccati dall’allenatore sannita. Queste le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.NET: “Il Napoli ha grande entusiasmo ma la Juve sa come vincere. Sarri migliora tutti i giocatori anche se quei calciatori sarebbero forti ovunque. Diventare allenatore può aiutare quando finisce la carriera. Un calciatore lo è dai 13-14 anni e fare l’allenatore aiuta a rendere meno traumatico la fine dell’attività di giocatore.

L’intervento di Gagliardini su Sandro era da cartellino bordeaux non rosso. Fino a quando ci saranno questi tifosi faremo di tutto per salvarci. Sapevo che il presidente era ambizioso ma non mi aspettavo giocatori come Sagna e Sandro”.