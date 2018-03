Giuffredi: “Mario Rui è stato massacrato. Non è detto che resti”

Mario Rui, dichiarazioni clamorose sul suo futuro da parte dell’agente Mario Giuffredi, rilasciate a RMC Sport

L’agente di Mario Rui, Giuffredi, ha rilasciato una lunga intervista a RMC Sport in cui si è soffermato sul futuro del difensore portoghese del Napoli. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Abbiamo già preso una decisione sul suo futuro il 1° novembre ed è giunta l’ora di fare delle precisazioni, di togliersi dei sassolini dalle scarpe. Non è detto che resterà a Napoli.

Andiamo con calma e facciamo un passo indietro. Ieri la sua miglior gara col Napoli?

“Non credo sia stata la sua migliore partita, di gare importanti ne ha giocate già tante negli ultimi mesi. Quella di ieri è stata coronata da un gol e quindi sembra sia stata la sua migliore“.

Però la soluzione da calcio piazzato può essere un’arma in più per questa squadra.

“Mario Rui ha sempre avuto un grande piede, se gli danno la possibilità di batterle con la convinzione che si ritrova adesso può essere un’arma in più“.

Sabato ci sarà la sfida contro la Roma, sua ex squadra.

“La Roma con Mario s’è sempre comportata bene. L’avevano confermato e siamo stati noi quando è arrivata l’offerta del Napoli a dire di voler andare via. Affronterà questa sfida con grande voglia di stupire“.

Mario Rui sta dimostrando di essere forte come i titolari di questo Napoli. In estate, quando rientrerà Ghoulam, accetterà di tornare in panchina? Come verrà gestita questa staffetta?

“La parola sostituto dà fastidio, Mario Rui non è secondo a nessuno. E’ un titolare di una grande squadra e può essere in futuro titolare di altre grandi squadre. Poi non è detto che resterà a Napoli, nella vita possono succedere tante cose. Ripeto: non è detto che resti“.

Si sta confermando come uno dei migliori terzini sinistri della Serie A.

“I migliori terzini sinistri di questa Serie A sono due miei assistiti: Mario Rui e Biraghi. Poi di terzini in questo momento ce ne sono pochi e le qualità di Mario Rui sono tantissime ed elevatissime e con quello che sta facendo si può creare un grande mercato. Noi la nostra decisione sul suo futuro l’avevamo già presa il 1° novembre, già sappiamo cosa vogliamo fare per il prossimo anno“.

Quindi decisione per il suo futuro già presa?

“Si, già sappiamo cosa fare per la prossima stagione. Ora però l’importante è fare bene sul campo”.

In chiusura: avete già deciso il suo futuro e non è detto che resterà. Avete già accordi con un altro club?

“No, assolutamente no. Però Mario Rui nei primi mesi a Napoli è stato massacrato e tante volte si è arrivati al limite dell’offesa. Poi quando sfortunatamente Ghoulam s’è infortunato ha potuto dimostrare il suo valore. Adesso non parlo di mercato, ma se mi chiedete cosa faremo l’anno prossimo io vi dico che è già tutto deciso. E l’abbiamo deciso il primo novembre”.

