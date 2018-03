Giulini, pres. Cagliari: “Napoli squadra più difficile da affrontare ma la Juve vincerà lo scudetto”

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è intervenuto a Radio Radio sul pesante 0-5 subito dalla propria squadra contro il Napoli ieri sera alla Sardegna Arena. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napoilisoccer.Net: “Ci si sente un po’ bastonati e non si vede l’ora di tornare in campo. I cinque gol del Napoli non li dimenticheremo neanche se vinciamo la prossima. Lopez però ha ragione: l’atteggiamento del primo tempo è stato giusto, abbiamo provato a giocare la partita, ma abbiamo commesso degli errori sul primo e sul secondo gol e se lasci al Napoli le ripartenze diventa tutto più difficile. Fa molto male. Forse potevamo fare di più nel secondo tempo, è stato veramente brutto. Ci abbiamo provato solo nei primi dieci minuti. Con la Juventus siamo rimasti in partita per il risultato, mentre quando il Napoli ha segnato il terzo gol siamo crollati psicologicamente. Lo scudetto? Il Napoli è una squadra più difficile da affrontare: gioca un calcio fantastico e ti punisce al primo errore. E’ difficile opporsi agli azzurri, ma globalmente credo che la Juve abbia una rosa più ampia e quindi più possibilità di vincere lo scudetto. Se il Napoli non dovesse avere infortuni se la giocherà fino a fine stagione”.