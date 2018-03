Allegri: “Scansopoli? Polemiche da spazzatura”

Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, è intervenuto nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Atalanta sulle polemiche che hanno riguardato la formazione schierata dal tecnico Gasperini nella gara di campionato di domenica scorsa poi rinviata per neve. Le sue dichiarazioni sull’argomento sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Ci giocheremo il campionato fino all’ultima partita con il Napoli e abbiamo tanta voglia di vincere il settimo scudetto, ma soprattutto di confrontarci con una squadra che sta facendo grandissime cose. Abbiamo una partita in meno, sabato a Roma giocheremo la sesta trasferta nelle ultime otto partite, poi sette in casa e cinque fuori. Un bel calendario, si giocherà fino alla fine. Scansopoli? Sono polemiche da buttare nel cestino, alla fine domenica non abbiamo giocato. Poi sì, l’Atalanta che affronteremo in Coppa è diversa da quella di due giorni fa”