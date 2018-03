La “Bastonata” di Napolisoccer.Net. Lo sconcio di Gasperini bloccato dalla neve

Gasperini con la formazione schierata nella gara Juventus-Atalanta poi rinviata per neve si consegna all’avversario: scelta molto discutibile

Giampiero Gasperini, non fosse stato per l’imponderabile rappresentato da un eccezionale nevicata che si è abbattuta su Torino domenica scorsa intorno alle 18, orario di inizio della gara Juventus-Atalanta, sarebbe passato alla storia per aver realizzato un autentico sconcio probabilmente mai verificatosi nella storia della Serie A. Non si è mai vista infatti una squadra (che lotta comunque in campionato per la qualificazione alla prossima Europa League) che viene eliminata dall’Europa League in una gara tiratissima come quella con il Borussia Dortmund, e tre giorni dopo contro la seconda classificata della Serie A si consegna letteralmente all’avversario mandando in campo una formazione che definire rimaneggiata è un eufemismo con ben nove undicesimi (anche il portiere!!) costituiti da riserve.

La motivazione? L’Atalanta avrebbe dovuto giocare tre giorni dopo la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la stessa Juventus all’Allianz Stadium, gara in cui peraltro gli orobici hanno scarsissime o quasi nulle probabilità di qualificarsi alla finale avendo già perso la gara di andata per 0-1 in casa. Intendiamoci, quanto fatto da Gasperini è assolutamente regolare, ma resta una scelta assolutamente discutibilissima e un gesto poco sportivo in un campionato tiratissimo tra due squadre, Napoli e Juventus, dove molto probabilmente alla fine saranno i dettagli a decidere quale delle due riuscirà a vincere lo scudetto. Anche la Lazio, impegnata come l’Atalanta giovedì scorso in Europa League, ha fatto turnover ma non nella misura di Gasperini e giocando peraltro con il Sassuolo e non certamente contro la Juventus.

Allegri, tecnico della Juve, oggi in conferenza stampa di vigilia di Juventus-Atalanta di Coppa Italia, chiamato in causa sulle scelte di Gasperini per la gara di campionato poi rinviata per neve, ha liquidato l’argomento Scansopoli affermando che si tratta di polemiche da gettare nel cestino, alla stregua di una spazzatura qualsiasi. A quanto pare però il sig. Massimiliano Allegri ancora una volta ha perso una buona occasione per tacere, perchè il primo a parlare di squadre che si scansano quando affrontano la Juventus in campionato è stato il suo portierone Gigi Buffon che non più tardi di un anno e mezzo fa, a precisa domanda sul perchè i bianconeri vincessero in campionato e collezionassero figuracce in Champions, affermò candidamente il 4 novembre del 2016: “Ragazzi, così non si va da nessuna parte. In Italia vinciamo perché gli altri si scansano, ma in Europa non succede e non succederà. In Italia le uniche due squadre che non si sono scansate ci hanno battuto (riferimento alle sconfitte con Inter e Milan del campionato 2016-2017, ndr). Serve più personalità, più grinta, più voglia di aiutarsi, altrimenti ci complicheremo la vita in campionato e soffriremo in Champions”.

Resta da chiedersi a questo punto cosa farà il buon Gasperini quando ci sarà il recupero della gara rinviata per neve che probabilmente sarà giocata il 13 o il 14 marzo. Si consegnerà ancora una volta all’avversario o manderà in campo la migliore formazione come fatto contro il Napoli in campionato sia all’andata che al ritorno? A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina….