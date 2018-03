Strefezza ospite a #30minuticonlevespe giovedì 1 marzo alle 19 sulla pagina Facebook della Juve Stabia

Gabriel Strefezza, attaccante della Juve Stabia, risponderà alle domande dei tifosi gialloblù in diretta video sulla pagina Facebook ufficiale della Juve Stabia, giovedì 1 marzo alle ore 19. Lo rende noto l’Ufficio Stampa della Juve Stabia con un comunicato: “Per scoprire aneddoti e curiosità sulla vita calcistica e privata dei tuoi beniamini gialloblù, non puoi mancare all’appuntamento #30minuticonlevespe, previsto per giovedì 1 marzo con inizio alle ore 19,00, nel corso del quale, in diretta facebook, avrete la possibilità di conoscere qualcosa in più sul centrocampista brasiliano classe 97′ Gabriel Strefezza #AskStrefezza, che risponderà alle domande dei tifosi, attraverso la fan page ufficiale delle vespe www.facebook.com/juvestabiaofficial/. Seguiteci su www.facebook.com/juvestabiaofficial/”.