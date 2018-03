Pochettino: “Calcio di Sarri fantastico, non mi perdo una gara del Napoli”

Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, è intervenuto a radio Crc elogiando il Napoli e Sarri. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli può vincere lo scudetto, il calcio di Sarri è fantastico ed è il più bello da vedere in Europa, io quando posso cerco di vedere le gare degli azzurri.

Sarri è un Guardiola o un Pochettino?

“Sarri è Sarri e Guardiola è Guardiola, ogni tecnico ha il proprio stile. Io cerco solo di crescere giorno dopo giorno”.

Vincere attraverso il bel gioco?

“Ogni strada è buona per vincere, ovviamente servono calciatori forti per vincere. Bisogna sentire il tuo calcio e trasmetterlo ai calciatori con cura ed amore, è questo il segreto per vincere”.

Mondiali e amichevole tra Argentina e Italia?

“Argentina e Inghilterra sono due squadre importanti per la vittoria finale, il test di Wembely sarà tra un match importante per l’Albiceleste”.

Chi è più forte tra Maradona e Messi?

“Per me prima Maradona e poi Messi”.

Allenare il Napoli?

“Bhe, devo chiedere il permesso a Maradona (ride)”.

Giocatori del Napoli che mi piacciono?

“Ho seguito Callejon fin dalla Spagna, mi sento legato a lui”.

Come si fa a pareggiare allo Stadium?

“La Juventus è stato uno dei migliori club d’Europa ed è stato un orgoglio per noi dominare allo Stadium. Non ho nulla da consigliare ad un allenatore come Sarri che è uno dei migliori allenatori al mondo”.

Qualificazione Champions?

“La Juventus è una grande squadra con grandi giocatori, è una qualificazione molto aperta e c’è molto lavoro da fare per ottenere la qualificazione. Il risultato dell’andata è ottimo, ma non ci sono favoriti, è una qualificazione molto aperta”.