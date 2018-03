Iezzo: “Non farei mai andare via Reina, sarebbe un grandissimo peccato”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Fuori Gara su Radio Punto Zero. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Cagliari non si è scansato, anzi: nei primi minuti ha combattuto e ha avuto qualche chance. Ma quando il Napoli viene fuori, con questo gioco che fa innamorare, è dura per tutti. Per la Juve sarà dura togliere lo scudetto al Napoli.

Non farei mai andare via Reina, sarebbe un grandissimo peccato. In giro c’è poca roba, portieri come lui non ce ne sono, oppure sono costosissimi, come Handanovic”.