Buffon: “Se vogliamo lo scudetto serve fare qualcosa di straordinario. Reina porta punti al Napoli”

Le parole del portiere della Juventus Buffon sulla lotta scudetto contro il Napoli e sullo stato di forma della squadra azzurra.

Gigi Buffon era presente ieri sera a Tiki Taka, trasmissione in onda su Italia 1. Sollecitato più volte sul Napoli dopo la vittoria degli azzurri contro il Cagliari, il portiere ha parlato a lungo della lotta scudetto contro la squadra di Sarri. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Si stava meglio a -1, anche matematicamente e questo è inevitabile. Ma siamo una squadra da battaglia, sappiamo che se quest’anno vogliamo regalarci il settimo Scudetto c’è da fare, non dico un miracolo, ma qualcosa di straordinario, perché il Napoli non sta regalando nulla.

Scudetto al Napoli se non fossi portiere della Juve? Dico la verità, penso di essere oltre al portiere della Juve un amante dello sport, mi piacciono le storie di sentimento e di passione, nella Napoli sportiva tutto questo c’è. La cosa che mi è dispiaciuto è vedere il modo in cui il Napoli è uscito dalla Coppa, poteva dare il suo. Una squadra come il Napoli aveva le potenzialità per giocarsi bene queste carte per arrivare fino in fondo. A differenza di Ferlaino che dice che tiferà Juve solo fino alla finale do Champions, io avrei tifato il Napoli sperando che vincesse l’Europa League.

La fase offensiva del Napoli è di squadra, ma anche nei singoli come Callejon, Mertens, Hamsik o lo stesso Allan. Reina è un grandissimo portiere, è un portiere molto determinante anche nel gioco del Napoli incide tanto, oltre alle parate anche nel modo in cui dà il via all’azione. Al di là delle parate ha impatto sulla squadra e le partite, ha grande personalità e carisma. Avere questo tipo di peculiarità dà più punti rispetto alle belle parate.

Insigne in campo con la Svezia? Io dico come ho visto Lorenzo dopo la partita contro la Svezia, ha dimostrato di essere un campione maturo che pensa al gruppo, finita la partita contro la Svezia non ha fatto una dichiarazione contro il CT o polemica, questo la dice lunga sul miglioramento e la crescita di Lorenzo in questi anni”.