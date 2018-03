Il commento di Gianfranco Zola alla prestazione degli azzurri in Cagliari-Napoli di ieri.

Gianfranco Zola è intervenuto ieri negli studi di Sky Sport, in collegamento da Londra, per commentare l’esito della partita di ieri sera tra le sue due ex squadre: Cagliari-Napoli.

“Da inizio anno è stato dichiarato che il Napoli puntasse in primis sul campionato. Credo che il concentrarsi sin dal primo momento della stagione su un determinato obiettivo, come in questo caso lo scudetto, possa essere estremamente importante. L’augurio è che il Napoli riesca in questo obiettivo.

Nel Napoli di Maradona c’erano tantissimi giocatori importanti, ma Diego era l’anima della squadra. Questa invece è un’orchestra, guidata da un direttore come Sarri. Nella partita contro il Cagliari la vittoria azzurra è meritata, ma il passivo è esagerato. Il Cagliari è partito bene, ma ha commesso poi alcuni errori fatali”.