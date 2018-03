Lykogiannis: “Napoli grande squadra, non siamo stati fortunati”

Le parole del difensore del Cagliari Lykogiannis al termine della partita di ieri contro il Napoli.

Charalampos Lykogiannis, terzino sinistro del Cagliari, è stato intervistato ieri in zona mista ai microfoni di Radiolina. Questo il suo commento sintetizzato dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Il Napoli è una grande squadra e ci abbiamo provato fin dall’inizio soprattutto con Pavoletti, poi alla fine non siamo stati fortunati e alla fine è andata così. Per me all’inizio è stato difficile ma mi sto ambientando: sto bene con questa squadra. Per il Cagliari la posizione da mantenere è questa e bisogna che ci giochiamo tutto al massimo nel futuro”.