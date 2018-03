Moviola di Cagliari-Napoli: mancano un rigore per il Napoli e l’espulsione di Barella

Due errori evidenti di Giacomelli e Doveri in Cagliari-Napoli. VAR sempre più delegittimato e relegato a mera scoring review.

Prova abbastanza negativa dell’arbitro Giacomelli e del VAR Doveri in Cagliari-Napoli. La gestione della partita è parsa discutibile con almeno due evidenti errori, nonostante le sviste non abbiano influito pesantemente sul risultato finale.

Nel corso del primo tempo, sullo 0-0, manca un chiarissimo rigore per trattenuta su Dries Mertens da parte di Lykogiannis. L’arbitro può non vedere l’azione perché coperto, ma il VAR Doveri doveva intervenire per segnalare l’azione fallosa al suo collega. Il motivo per cui non lo faccia è da ricercare nell’arco che va dall’incompetenza alla malafede. Manca anche un provvedimento disciplinare – diremmo cartellino rosso – verso il difensore del Cagliari che nega una chiara occasione da rete all’attaccante belga.

Poco più tardi Barella rischia il rosso diretto su Mario Rui: Giacomelli stavolta vede e assegna fallo e ammonizione. Ma il giovane talentuoso centrocampista cagliaritano compie almeno altri due falli da ammonizione nella ripresa, sempre su Allan, e meriterebbe il secondo giallo.

Abbastanza sorprendenti, poi, i 4 minuti persi nella revisione della seconda rete azzurra, quella siglata da Mertens. Non si capisce perché il VAR Doveri prenda tanto tempo per dare il “via libera” a Giacomelli per la ripresa del gioco da centrocampo. Viene quasi il sospetto che si cercasse “qualcosa” che non c’era.

Gestione quindi decisamente discutibile e strumento tecnologico – il VAR – che subisce ormai quasi a ogni partita un’ulteriore delegittimazione. Noi la pensiamo come l’ex arbitro Bergonzi che, nel commentare la prestazione di stasera degli arbitri, ha commentato: “Il Var è uno strumento ottimo, sono gli interpreti che devono migliorare”.