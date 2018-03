Pavoletti saluta gli ex compagni del Napoli salendo sul pullman azzurro

L’ex attaccante azzurro Pavoletti, ora al Cagliari, ha salutato i vecchi compagni nel bus del Napoli.

Come si apprende da Radio Kiss Kiss Italia, Leonardo Pavoletti si è intrattenuto per diversi minuti, al termine di Cagliari-Napoli, nel bus dei giocatori azzurri per salutare i suoi ex compagni salutati a inizio stagione. L’ex attaccante del Napoli aveva legato molto con lo spogliatoio nonostante sia rimasto in azzurro soltanto per circa 8 mesi: dal gennaio del 2017 ad agosto dello stesso anno, quando venne finalizzata la sua cessione al Cagliari.