“Quadri” Cagliari-Napoli: il migliore e il peggiore secondo la Redazione

Stratosferico Napoli alla Sardegna Arena di Cagliari dove gli azzurri hanno rifilato 5 reti ai padroni di casa, ma essendo noi di NapoliSoccer.NET dei perfezionisti abbiamo comunque cercato il pelo nell’uovo e così come di consueto riportiamo i giudizi personali di alcuni nostri redattori sul migliore e il peggiore azzurro sceso in campo.

Il Migliore: Insigne – “Una delle più belle prestazioni di quest’anno, Lorenzo gioca con grande rapidità e lucidità. Offre ad Hamsik un pallone prezioso trasformato in gol dal capitano, calcia in maniera impeccabile il rigore. Insigne può essere l’uomo decisivo in questo finale di campionato”.

Il Peggiore: Koulibaly – “E’ andato parzialmente in difficoltà nel primo tempo quando Han lo ha puntato ma il centrale azzurro ha, come sempre, dato grande solidità al reparto difensivo“. (Manuele Morra)

Il Migliore: Allan – “Gli manca solo la chiamata verdeoro perchè Allan, in crescita continua da tre anni a questa parte, sembra aver raggiunto una piena maturità tecnica, tattica ed agonistica. Nessun aggettivo è sprecato per la sua ennesima prestazione di livello: taglia e cuce, imposta e rifinisce, ruba palloni e li difende. What else?”.

Il Peggiore: Koulibaly – “Gioca al di sotto delle sue possibilità. Fa a sportellate con Pavoletti tenendolo a bada, ma da l’impressione nei dettagli di non avere più la lucidità e la sicurezza con la quale si è fin qui affermato. Solo questione di riposo probabilmente per il senegalese“. (Antonello Greco)

Il Migliore: Hamsik – “Gioca una delle partite di maggior sacrificio dell’anno perché D. Lopez mette Joao Pedro in marcatura su Jorginho e al capitano tocca fare il regista. Lo slovacco perde inizialmente il tempo di inserimento in area ma è decisivo nella gestione del gioco e, sopratutto, del pressing. Nel secondo tempo rialza la testa e trova lo 0-3 che chiude la partita continuando ad aprire il gioco in modo pericoloso sulla sinistra”.

Il Peggiore: Zielinski – “Entra da esterno destro d’attacco e pare svogliato, forse condizionato dalla partita dal risultato già deciso. Tenta lo strappo praticamente solo sull’azione finale da cui nasce la punizione dello 0-5 di Rui, ma ci si aspetta un contributo maggiore da lui, precisando che comunque la sua prestazione è sufficiente e non incide in modo negativo sulla gara”. (Alberto Francesco Sanci)

Il Migliore: Mario Rui – “Accolto con scetticismo quando è stato chiamato a sostituire uno dei terzini più forti attualmente come Ghoulam, non ha ascoltato le critiche lavorando duro partita dopo partita e adesso è il padrone della fascia sinistra. Stupenda la punizione dello 0-5, bravo Mario”.

Il Peggiore: Koulibaly – “Ad inizio gara è sembrato in affanno su Han e si è fatto superare creando qualche grattacapo al reparto, ma poi col passare dei minuti è ritornato ad essere il solito gladiatore. Bisogna essere però concentrati dal primo all’ultimo minuto in questo frangente della stagione“. (Patrizio Annunziata)