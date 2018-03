Lopez alla stampa: “Nel 1°tempo abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo e abbiamo chiuso 0-2”

Le parole di Diego Lopez nella conferenza stampa dopo Cagliari-Napoli 0-5.

L’allenatore del Cagliari Diego Lopez ha risposto alle domande dei cronisti presenti nella sala stampa della Sardegna Arena al termine della partita contro il Napoli di stasera. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Ho visto un primo tempo giocato come volevamo. Se ci mettevamo dietro prendevamo goal. Dovevamo cercare di non farli giocare e guardare la porta avversaria. Ci scoprivamo dietro ma lo sapevamo. Abbiamo preso goal quando avevamo la palla noi, un peccato ma il calcio è questo. Ho visto cose positive, anche se abbiamo preso cinque gol. Mi è piaciuto come siamo andati a prendere il Napoli. Dispiace per noi, per i ragazzi, e per la gente aver fatto 0-5. È obbligatori ricompattarsi in vista della partita fondamentale contro il Genoa.

La posizione di Joao Pedro è quella di stasera, non penso sia un problema il suo schieramento per noi. Alla fine del primo tempo Han ha preso una botta al polpaccio, questo è stato il motivo della sua sostituzione. Nelle ultime partite non avevamo giocato bene, non avevamo attaccato abbastanza. Stasera era una gara particolare, contro la prima in classifica. Nonostante la squadra fosse consapevole che il Napoli è forte, noi siamo riusciti ad andare a prenderli.

Abbiamo fatto il massimo nel primo tempo e ci hanno fatto due goal, la differenza c’è, ma non abbiamo solo subito. La mentalità deve essere quella. I fischi sono giusti, quando il pubblico fischia ha ragione. Sta a noi ricompattare l’ambiente, dobbiamo essere noi a trascinare la gente per raggiungere la salvezza: è un obiettivo che dobbiamo raggiungere assieme.

Bisogna migliorare la fase offensiva e provare a migliorare con gli attaccanti: oggi qualche occasione l’abbiamo avuta. Dobbiamo lavorare meglio di gruppo con la squadra, anche quando abbiamo la palla. C’è bisogno che le punte capiscano che quando non abbiamo palla le punte devono darci una mano, aiutandoci a salire.

Oggi abbiamo cambiato, abbiamo giocato con due centrocampisti davanti la difesa, contro il Chievo Padoin ha giocato solo in quella zona di campo. Penso che Pavoletti possa darci di più, ma sta giocando tanto e ci sta che qualche partita possa giocar male anche lui. Nel dare palla a Cragno oggi abbiamo sbagliato noi, non lo dovevamo fare. Nel momento in cui facevamo una rimessa all’indietro il Napoli parte con tre attaccanti mettendo in difficoltà il portiere”.