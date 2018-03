Mario Rui: “All’inizio sofferta l’aggressività del Cagliari ma poi non c’è stata gara”

Le parole di Mario Rui, autore della quinta rete azzurra, nel dopopartita di Cagliari-Napoli.

Il difensore portoghese del Napoli, Mario Rui, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Cagliari-Napoli. Ecco quanto raccolto e sintetizzato da Napolisoccer.Net per i propri lettori.

“Sarri a inizio gara non era soddisfatto perché abbiamo sofferto l’aggressività del Cagliari nei primi 20-25 munti. Poi abbiamo fatto il primo gol e non c’è stata più partita. Ho studiato le punizioni di Maradona ma più che studiarle… Non c’è un minimo di paragone con lui. Mi vendicherò dei colpi presi dai compagni al gol perché significherà che altri azzurri hanno segnato dei gol. Ma mi hanno festeggiato anche perché sanno che un mio gol è raro.

A Roma ero partito bene durante il ritiro poi mi sono rotto il ginocchio, un infortunio che mi ha condizionato tutto l’anno. Quest’anno ho avuto la fortuna di venire a Napoli da Sarri di cui conoscevo benissimo i meccanismi di gioco, e ciò ha facilitato il mio inserimento in squadra. I miei margini di miglioramento sono grandi. Ora finisco le partite, ma posso migliorare anche da un punto di vista tecnico e tattico.

Anche la squadra ha ancora dei grandi margini di miglioramento. Anche Sarri è migliorato tantissimo. Già quando ero a Empoli sapevo che se lui fosse riuscito a fare a Napoli ciò che aveva fatto ad Empoli avrebbe ottenuto grandi risultati con una tecnica dei giocatori molto più elevata. Anche i metodi di allenamento sono migliorati in meglio”.

Mario Rui si è poi fermato anche in mixed zone dove ha risposto alle domande delle radio e delle tv. Queste le sue parole andate in onda su Radio Kiss Kiss Italia sintetizzate dalla nostra redazione.

“Sono stato fortunato sulla punizione, José me l’ha lasciata calciare, lo ringrazio, come ringrazio la squadra e tutta Napoli. Più che un abbraccio nell’esultanza mi hanno picchiato (ride, ndr), ma era un sentimento affettuoso. Sono contentissimo per la prestazione della squadra, sapevamo che affrontavamo una squadra organizzata e aggressiva. Abbiamo sofferto un po’ nei primi minuti ma siamo stati bravi a soffrire, poi abbiamo cercato di fare il nostro calcio ed è venuta fuori una grande prestazione.

Non direi di essere già il “vero” giocatore che sono: ho ancora margini di miglioramento, poi preferisco non parlare della prestazione individuale. Il distacco in classifica tra noi e la Roma non conta nulla, sono una grandissima squadra ma noi giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi, ci servono i 3 punti per continuare a sognare. La Juve non molla mai, è abituata a queste pressioni, i conti li faremo alla fine, dobbiamo solo pensare a proseguire il nostro cammino”.