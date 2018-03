La conferenza stampa di Maurizio Sarri dopo Cagliari-Napoli 0-5.

Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei cronisti presenti nella sala stampa della Sardegna Arena dopo Cagliari-Napoli 0-5. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Dopo questa partita non cambia niente, neanche per la Juventus. Sono una squadra talmente forte che non penso cambi qualcosa. Il caso ha voluto che per una volta loro giochino dopo di noi nel calendario di questo periodo. La loro abitudine a vincere è una garanzia, noi sappiamo un po’ meno se questi ragazzi sono altrettanti solidi mentalmente. Non ci siamo mai stati a queste altezze, né loro né io.

Abbiamo fatto bene e abbiamo fatto un risultato che fa pensare a una partita facile. Ma fino allo 0-2 non è stata così. Loro sono una squadra fisica che poteva metterci in difficoltà e noi siamo stati bravi ad arginare questa possibilità. Siamo riusciti a riportare la partita sul piano a noi più congeniale, e questo è stato un segno di forte personalità da parte nostra, ma possiamo fare ancora qualcosa in più.

È un vantaggio concentrarsi sul campionato perché fino a pochi giorni fa eravamo in 18 ad essere a disposizione. Può essere uno svantaggio per qualche giocatore che dovrà recuperare, perché avrebbe avuto spazio garantito nelle altre competizioni che avremmo potuto giocare.

Allan è in un percorso di crescita ininterrotto da 3 anni e lascia la sensazione che possa crescere ancora, lo fa mese dopo mese. Sta diventando un giocatore che ha messo su qualità oltre alla quantità di palloni recuperati che ha sempre avuto. Se ha ancora margine di crescita è tanta roba.

Trovarsi sotto 0-2 contro una squadra che ha buona qualità di palleggio, così come è successo al Cagliari, è difficile. I nostri numeri non hanno grandi differenze tra casa e fuori casa. Abbiamo perso una partita in cui abbiamo avuto 87-13 di supremazia territoriale. Fortunatamente la squadra interpreta le partite a livello di mentalità nello stesso modo, in casa e fuori.

A un certo punto ero preoccupato che la Juve giocasse prima di noi perché loro vincono sempre. Oggi ho temuto che ci mancasse lo stimolo esterno alla prestazione. Come la giri la giri ci sono sempre aspetti negativi, la mia opinione l’ho espressa sul 9-0 consecutivo. Mi hanno detto che c’era una possibilità su diversi miliardi che andasse così, se fosse stata 7-2 sarebbe stata più normale. Loro gli anticipi per la Champions e la Coppa Italia devono averli”.