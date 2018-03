La SSC Napoli: “Burian è un venticello rispetto al Ciclone che si abbatte sulla Sardegna Arena”

La SSC Napoli ha così commentato sul proprio sito ufficiale la grande vittoria degli azzurri sul Cagliari per 5-0: “I Fantastici 4 conquistano l’Isola. E ai Supereroi si aggiunge anche il colpo mancino di Mario Rui. Il Napoli scrive a Cagliari un altro capitolo del romanzo azzurro. “Burian” è un venticello rispetto al Ciclone che si abbatte sulla Sardegna Arena. Piovono gol, soffiano venti di gloria, fioccano emozioni e spettacolo. E mentre l’Italia è sotto zero, il Napoli è a + 4, in attesa del prossimo bollettino meteo. Callejon segna il suo decimo gol stagionale, Mertens la sesta rete in sei partite da quando è finita la sosta invernale, Hamsik sale a quota 119 da bomber leader “all time”, Insigne festeggia su rigore la sua 250esima partita con la maglia del suo cuore. E al 90esimo c’è spazio anche per la carezza della sera di Mario Rui che su punizione infila un sinistro d’autore. I gol sono 5 e le vittorie consecutive in campionato sono 10. Da dicembre a Febbraio. Dall’autunno all’inverno. Nel cielo d’Italia soffia sempre il Ciclone Azzurro”.