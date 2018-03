Lopez: “Nessun attrito con la tifoseria. Abbiamo cercato di non fare giocare il Napoli”

Il tecnico del Cagliari, Diego Lopez, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Cagliari-Napoli. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Non c’è nessun attrito con la tifoseria. Dico solo che non mi pare giusto fischiare i cambi. Per rispetto soprattutto ai giocatori. Gli insulti non so se erano per me oppure per chi usciva o chi entrava. E’ un problema che non esiste assolutamente. Nel primo tempo era inutile mettersi dietro perchè alla fine il gol lo prendi. Abbiamo cercato di non farli giocare. Abbiamo preso gol su una palla persa. Loro sono maestri in questo. Dovevamo essere molto più attenti. Nel primo tempo abbiamo preso due gol ma abbiamo avuto il coraggio di andare a prendere alto il Napoli e cercare di fare male. Nel primo tempo ci siamo riusciti e questa è la cosa più importante che pensare bene per il futuro. Abbiamo commesso anche molti errori, non è stata solo bravura del Napoli.

Abbiamo cercato di non fare giocare Jorginho con Joao Pedro ma loro davanti sono bravi e spesso siamo andati all’uno contro uno. Ma se aspetti il Napoli e gli lasci metà campo è peggio. Dobbiamo tenerci le nostre cose positive e andare a rivedere gli errori commessi. Già domenica abbiamo una gara importante e pensiamo a quella. Dispiace aver perso 5-0 soprattutto per i tifosi. Juve e Napoli sono due squadre forti. Il Napoli è cresciuto ancora e ha consapevolezza che può arrivare fino in fondo. La Juve non molla però.

Han mi è piaciuto soprattutto nel primo tempo. Già la scorsa settimana aveva giocato bene, oggi ancora meglio. Nel secondo tempo ha avuto un problemino ai polpaccio e l’ho dovuto cambiare”.