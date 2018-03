Sarri: “Cagliari in gara fino all’1-0. Dopo il 2-0 non c’è stata più partita”

Le parole di Maurizio Sarri nelle interviste in TV dopo Cagliari-Napoli 0-5.

Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Cagliari-Napoli. Le sue dichiarazioni sono state così raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net per i propri lettori.

“Sofferenza da parte nostra ne ho vista poco. Il Cagliari è stato in partita fino al gol perché in fisicità erano superiore a noi. Ma il Napoli ha fatto anche la fase difensiva molto bene e dopo il 2-0 non c’è stata più gara.

Quando la Juve giocava prima di noi tutti hanno detto che non era uno svantaggio per noi. Io dicevo che siccome la Juve vince sempre, ci avrebbe messo pressione giocare sempre dopo di loro. Mi è sembrato strano ma poi stop: si gioca quando si deve giocare senza alcuna polemica. La Juventus è una grande squadra e ha qualità infinite sotto ogni punto di vista.

Quando andiamo a rivedere le gare, situazioni da migliorare le troviamo sempre e la troveremo anche in questa. Oggi c’è stato qualche movimento difensivo non fatto bene, anche qualche errore in attacco. Qualcosa da migliorare sicuramente c’è.

Quando una squadra fa bene per 2-3 anni consecutivi i meriti non sono di una persona sola ma vanno suddivisi. Ma i meriti maggiori vanno ai giocatori e anche lo staff tecnico è fondamentale così come il rapporto con il direttore sportivo. Milik sta bene, è un po’ incerto sul rendersi disponibile subito per la prossima gara, ma l’ho visto bene anche su un terreno pesante in allenamento.

100 punti? Magari. Dio volesse… Èun territorio per noi sconosciuto, non l’abbiamo mai fatto, non sappiamo se possiamo arrivare a quella quota. Quota scudetto? Difficile dirlo. Ai ragazzi dico sempre che sono rimaste 12 gare, dobbiamo vincerne 11 e pareggiarne una“.

Sarri è stato intervistato poi anche da Sky Sport. Queste le sue ulteriori dichiarazioni sintetizzate sempre dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Abbiamo fatto una partita non da cialtroni. Abbiamo fatto bene contro una quadra fisica che poteva metterci in difficoltà nelle situazioni sporche. Mi sarebbe piaciuto vedere l’Olanda campione del mondo. Poi nell’albo d’oro c’è un’altra squadra ma nell’immaginario, negli anni ’70, si ricordano tutti dell’Olanda perché più delle vittorie la gente ricorda le sensazioni.

Se non gliela facessero recuperare la gara contro l’Atalanta, allora per la Juventus cambierebbe qualcosa, ma penso che la facciano recuperare (ride, ndr). Non facciamo troppi ragionamenti, io penso alla mia squadra e non ad altre cose di cui non conosco i dettagli. Alla fine è il complesso che inciderà nel duello che sarà punto a punto, servirà anche un pizzico di culo.

Mario Rui e Hysaj hanno discrete qualità nell’impostazione, escono bene da situazioni difficili e reggono bene nell’uno contro uno in fase difensiva. Forse manca un po’ di profondità, ma possono migliorare in questo visto che sono entrambi giovani, soprattutto Hysaj. Ghoulam è in fase di rimobilizzazione del ginocchio, in fase di rieducazione. Non è un infortunio gravissimo in sé, ma la preoccupazione è che l’arto era già operato e quindi ci sia un decadimento da quel lato, sarà da valutare.

Non so se Milik torni già per la Roma, se la decisione spettasse solo a me sarebbe già rientrato per la panchina. Io lo sto vedendo bene in allenamento, meglio di quando rientrò dal primo infortunio. L’ultima parola però tocca al ragazzo”.