Cagliari-Napoli: 0-5. Altre cinque perle, è sempre show azzurro

Posticipo della 26° giornata di Serie A senza storia, perchè il Napoli si è dimostrato ancora una volta perfetto. Cagliari-Napoli: 0-5

Cagliari-Napoli: 0-5, ennesima prova di forza della squadra azzurra, sempre più leader della Serie A.

Pronosticata come una trasferta insidiosa, quella in terra sarda si è trasformata nell’ormai consolidato spettacolo targato Napoli.

Uno show che ha lasciato a bocca aperta ed estasiati tutti gli amanti del calcio, perchè questo Napoli fa innamorare chi lo ammira.

Sarri ha schierato la migliore formazione possibile nonostante la gara disputata giovedì a Lipsia in Europa League.

Il Cagliari ha cercato di arginare lo strapotere azzurro mettendola sull’aggressività, ma dopo una buona mezz’ora è scoppiato sotto i colpi partenopei.

Inizio incoraggiante infatti della squadra di Lopez con Pavoletti e soprattutto il giovane Han, che hanno creato qualche piccolo grattacapo alla difesa azzurra.

Ma il Napoli ha suonato il primo campanello al 15′ con Mertens. Il belga è stato lesto ad approfittare di una palla vagante in area ed ha calciato verso la porta, ma una trattenuta di Faragò non ha permesso al centravanti di calciare al meglio e palla fuori di poco.

Il Cagliari ha risposto al 18′ sempre con il duo Pavoletti-Han, lestissimo Reina a chiudere in uscita sul nordcoreano.

Partita veloce e piacevole con continui capovolgimenti di fronte, ma il Napoli ha preso campo e al 29′ è arrivato il vantaggio.

Azione di prepotenza sulla destra di Allan, che ha servito Callejon, lo spagnolo di prima intenzione ha battuto Cragno con un preciso e delicato diagonale.

Dopo il vantaggio il Cagliari è crollato forse cosciente della enorme forza della squadra di Sarri.

Al 42′ raddoppio Napoli. Hysaj dalla destra ha crossato al centro, Mertens ha bruciato la difesa ed ha superato con un tocco d’astuzia Cragno.

Sul 2-0 si è chiusa la prima frazione di gioco con la sensazione che il risultato fosse ormai in cassaforte per il Napoli.

La ripresa è stata ancora più spettacolare grazie alla grande classe e voglia dei partenopei di non fermarsi e di divertire e divertirsi.

Al 61′ assist di Insigne per l’accorrente Hamsik, che di prima intenzione di sinistro ha battuto per la terza volta l’estremo difensore dei sardi.

Al 72′ calcio di rigore assegnato da Giacomelli per un netto fallo di mano di Castan su tiro di Insigne. Lo stesso fuoriclasse napoletano si è presentato sul dischetto per il 4-0.

Accademia napoletana fino al 90′ quando con una punizione semplicemente perfetta, è entrato nel tabellino dei marcatori anche Mario Rui, la piacevole sorpresa di questa stagione.

Vittoria che senza prendere in giro nessuno, conferma la testa della classifica degli azzurri senza guardare a quel +4 sulla Juve, perchè i bianconeri hanno una gara in meno.

Successo però che certifica sempre più lo strapotere di una squadra, che conferma la migliore difesa del campionato, che migliora il record di vittorie consecutive (10), che mette in evidenza come possano andare in rete tutti e che sa non sottovalutare alcun avversario.

Sabato arriva al San Paolo la Roma e senza pensare che la Juve giocherà a Roma contro la Lazio, i ragazzi di Sarri dovranno imporsi ancora, perchè solo il 22 aprile bisognerà pensare alla Juventus e non prima!

Avanti così Napoli che il sogno continua!!!!!!!!!!!!!

Patrizio Annunziata