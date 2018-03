Cagliari – Napoli 0-5. Le pagelle di NapoliSoccer.NET: Finisce come lo scorso anno, il Napoli al Sardegna Arena ne fa cinque

Cinque goal degli azzurri. Eppure per venticinque minuti la squadra di Lopez qualche occasione la crea. Ma il Napoli segna e raddoppia prima della fine del primo tempo. Poi dilaga con lo stesso risultato di una anno fa 0-5.

Reina: 6,5 – Due parate nette, pulite nei primi minuti, quando il Cagliari con i suoi ritmi altissimi e il suo pressing asfissiante mette perfino paura al Napoli. Poi è solo ordinaria amministrazione.

Hysaj: 6 – Spesso impreciso nonostante il suo diretto avversario non scendesse molto. Nei 73 minuti in campo tocca 69 palloni, con una efficienza del 66%, unico azzurro sotto il 70%. Lo 0-2 parte dai suoi piedi e dalla sua caparbietà. Dal 73′ Maggio: SV – Uno scatto bruciante negli ultimi minuti sono la cartina di tornasole della freschezza di questo “ragazzo” di 36 anni.

Albiol: 6,5 – Un paio di indecisioni nei primi minuti, errori nella scelta di tempo per il colpo di testa, mettono in difficoltà Reina. Poi si rilassa e gioca con la consueta sicurezza. Meno efficace in costruzione, è in difesa che oggi dà il meglio di sé. Nella ripresa lui e Koulibaly spengono ogni velleità offensiva dei giocatori sardi.

Koulibaly: 6,5 – Se Albiol soffre Pavoletti, in apertura di gara, Han lo supera in un paio di occasioni negli stessi minuti. Poi narcotizza ogni aspirazione degli attaccanti cagliaritani.

Rui: 7,5 – Due gare. Un primo tempo molto accorto in fase difensiva (ma Han lo semina al 19′ lasciandolo sul posto) e una ripresa in cui diventa l’uomo in più della trequarti azzurra. Sfiora il goal e poi mette la rete numero cinque alle spalle di Cragno con una pregevolissima punizione, roba d’altri tempi e d’altri piedi.

Allan: 8 – Settantotto passaggi completati, 92% di efficienza, sette contrasti vinti. Partita di lotta e di governo, si sarebbe detto in altri tempi. E’ lui l’ago della bilancia in questa gara. Fa muro quando il pressing dei sardi impedisce a Jorginho di pensare, sporca un numero impressionante di palloni. Suo il pallone per Callejon che sblocca la partita.

Jorginho: Poco appariscente ma dannatamente efficace. 73 passaggi completati in 75 minuti, con una efficienza del 91,8%. Diffidato, rischia l’ammonizione in avvio di ripresa. Dal 75′ Diawara: SV

Hamsik: 6,5 – Dai suoi piedi passa una quantità incredibile di palloni, 106 passaggi, 90,6% di efficienza. Suo il goal numero tre dei cinque di stasera, rete 119 in azzurro, novantanovesima in serie A.

Callejon: 7 – Un goal segnato, due sfiorati. Stasera gioca da esterno destro e da terminale d’attacco quando esce Mertens. Nel ruolo del folletto belga sfiora la doppietta personale e il goal numero cinque della serata, che poi sarà realizzato da Mario Rui. Tre occasioni, un goal.

Mertens: 7 – L’intesa con i compagni è perfetta, una melodia gli scambi con Insigne. Sbaglia un goal già fatto ma Giacomelli non chiama la VAR e nemmeno Doveri chiama Giacomelli. La trattenuta che gli allunga la maglia in area e che lo costringe all’errore è sfuggita solo al direttore di gara e al suo aiuto al video. Segna un goal di rapina in chiusura di primo tempo che manda al riposo gli azzurri senza preoccupazioni. Dal 64′ Zielinski: 6,5 – A suo agio a destra. Vuoi vedere che ha ragione Sarri sul futuro di Zielinski?

Insigne: 7 – Si procura e realizza il rigore del quarto goal. Partita comunque molto buona giocata con grande sagacia e abnegazione. Quando il gioco finisce per spostarsi sulla destra, lui si accentra facendosi trovare sempre nel vivo.

Domenico Infante – NapoliSoccer.NET