Insigne: “La Juve non molla. Noi ci giochiamo ogni gara come una finale”

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, è intervenuto a Mediaset Premium al termine di Cagliari-Napoli terminata con la nettissima vittoria del Napoli per 0-5. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Abbiamo fatto una grande prestazione ed un risultato molto importante. Dobbiamo pensare soplo a noi stessi e dipende da noi perchè siamo davanti. La Juve non molla ma noi ci abbiamo messo cuore e grinta oltre alla tecnica. Noi non mettiamo pressione a nessuno, ci giochiamo ogni gara come una finale e speriamo alla fine di essere ripagati. Sono contento che mister Sarri mi abbia dato sempre fiducia, e io ho cercato di ripagare sempre la fiducia che mi veniva concessa in ogni gara. Era tanto che non facevo gol in campionato e in occasione del rigore ho chiesto a Jorginho di farmi tirare il rigore. La sostituzione di Dries? Mertens è un bravissimo ragazzo, tutti vogliamo rimanere in campo è capitato a anche a me ma è l’adrenalina della gara che ti porta e reagire. Reina? Come sempre spero che restino tutti, non spetta a me decidere ma alla società e al calciatore. Spero che Reina resti con noi come tutti gli altri ovviamente”.