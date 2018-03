Jorginho al 45°: “Cagliari molto aggressivo all’inizio. Dopo il gol abbiamo dominato”

Il centrocampista del Napoli, Jorginho, è intervenuto a Mediaset Premium al termine del primo tempo di Cagliari-Napoli che vede gli azzurri momentaneamente in vantaggio per 2-0 per effetto delle reti siglate da Callejon e da Mertens. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Il Cagliari è entrato molto aggressivo in campo, loro sono molto forti soprattutto in attacco. Noi siamo stati bravi a reggere l’impatto con l’aggressività degli uomini di Diego Lopez e siamo stati bravi a trovare il gol che ha sbloccato la nostra partita. Dopo il gol abbiamo avuto una moltitudine di occasioni da rete, ne abbiamo siglato un altro con Mertens sul finire della prima frazione di gioco e abbiamo ampiamente meritato il parziale di 2-0″.