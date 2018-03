Faragò: “Daremo battaglia contro il Napoli per 90 minuti”

Il centrocampista del Cagliari, Faragò, è intervenuto a Mediaset Premium nell’immediata vigilia di Cagliari-Napoli. Le sue dichiarazioni son state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Daremo battaglia dal primo all’ultimo minuto, sarà difficile ma dobbiamo fare punti. Affrontiamo la prima della classe, sappiamo che è una sfida complicata ma non partiamo battuti. Come si fermano quei tre davanti del Napoli? Magari te lo dico dopo la partita… Bisogna stare attenti e non commettere alcun tipo di errore. Il nostro tecnico ci ha caricato nel modo giusto, sappiamo che è una partita molto sentita per la nostra città e daremo il massimo anche per loro, i nostri tifosi che attendono da tempo una bella vittoria contro il Napoli”.