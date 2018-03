Cagliari-Napoli: formazioni ufficiali e ultimissime. Nel Napoli giocano i titolarissimi

Il Napoli cerca contro il Cagliari alla Sardegna Arena i 3 punti per mettersi a +4 sulla Juventus in attesa del recupero dei bianconeri con gli orobici

Il Napoli dopo la bella ma inutile vittoria di Lipsia in Europa League e soprattutto dopo il rinvio di Juventus-Atalanta per neve, cerca a Cagliari tre punti per mettere momentaneamente la Juventus ad una distanza di +4 in attesa del recupero tra Juventus e Atalanta che dovrebbe giocarsi il 13 o il 14 marzo.

Il Cagliari di Lopez alla Sardegna Arena dovrebbe scendere in campo con l’ormai consueto 3-5-2 con Sau o Han in attacco accanto all’ex Pavoletti. Barella è in pole per la cabina di regia. L’unico dubbio di formazione per Diego Lopez è l’impiego di Joao Pedro in mediana a deambulare tra le linee nel cuore della difesa azzurra oppure l’impiego a sinistra della coppia Padoin-Lykogiannis.

Dal canto suo il Napoli ha una novità di rilievo tra i convocati. Per la prima volta disponibile infatti il terzino sinistro croato Hrvoje Milic che andrà in panchina. Per il resto per Maurizio Sarri, squadra praticamente fatta senza ballottaggi. Giocheranno infatti sicuramente i titolarissimi.

La gara che non vedrà sugli spalti tifosi del Napoli per espressa disposizione del Prefetto e del CASMS, sarà diretta dal sig. Giacomelli di Trieste che sarà coadiuvato dai guardalinee Giallatini e Dobosz mentre il quarto uomo sarà il sig. Abbattista. Al VAR ci sarà il sig. Doveri di Roma e il suo assistente sarà il sig. Marrazzo.

A Cagliari, nonostante l’arrivo di Burian con le sue correnti freddissime e la neve spruzzata su varie parti d’Italia, il clima sarà discreto. La temperatura sarà di 6°, percepita 4°, con cielo sereno per lunghi tratti e vento moderato che soffierà alla velocità di 9 km/h. Il tasso di umidità sarà del 79%.

Di seguito le formazioni ufficiali con cui le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 agli ordini del sig. Giacomelli di Trieste:

CAGLIARI (3-4-1-2) : Cragno; Romagna, Ceppitelli, Castan; Faragò, Barella, Padoin, Lykogiannis; Joao Pedro; Han, Pavoletti.

Allenatore: sig. Diego Lopez

NAPOLI (4-3-3) : Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

Allenatore: sig. Maurizio Sarri

https://twitter.com/sscnapoli/status/968193118976856064