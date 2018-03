La Procura della Repubblica di Parma ha chiuso l’inchiesta sul crac del club emiliano con l’invio dell’avviso di fine indagine agli indagati, tra cui l’ex presidente Ghirardi e l’ex a.d. Leonardi.

A seguito dell’inchiesta ai vari indagati vengono contestati i reati di concorso in bancarotta fraudolenta aggravata, accesso abusivo al credito, truffa, bancarotta documentale per il fallimento, a marzo 2015, del Parma Calcio.

Secondo la Procura gli indagati, attraverso illecite falsificazioni contabili e di bilancio che hanno permesso la continuità aziendale in assenza dei requisiti economico-patrimoniali, hanno provocato o comunque aggravato il dissesto della società, intervenuto formalmente il 19 marzo 2015, ma di fatto già esistente dal luglio 2012.

Si parla – secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport – anche di compravendite di giocatori che sarebbero state poi esposte a valori di gran lunga superiori a quelli di mercato, con la conseguenza di ottenere plusvalenze in bilancio. Tra le operazioni che per la Procura hanno rappresentato una dissipazione delle risorse patrimoniali, la cessione di Parolo alla Lazio per 4,5 milioni, contro una valutazione di mercato tre i 6,5 e gli 8, e quella di Paletta al Milan per un milione, a fronte di una valutazione di almeno 8,5 milioni.