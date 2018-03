Mutti: “A prescindere da come finirà, la stagione del Napoli non sarà fallimentare”

Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Fuori Gara su Radio Punto Zero. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “I numeri del Napoli sono straordinari. Non potrà mai essere considerata fallimentare una stagione in cui te la giochi alla pari con la Juve fino alla fine, a prescindere dall’esito finale.

La rivalità tra Cagliari e Napoli è nata dallo spareggio Cagliari-Piacenza del 1997, ma queste sono cose da superare.

Sono stato a Dortmund a vedere Atalanta-Borussia e tra le tifoserie c’era grande armonia, allo stadio c’erano tante famiglie. Il calcio è pur sempre festa, passione, senza creare ulteriori tensioni. In Italia dobbiamo ancora crescere”.