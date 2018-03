Di Gennaro: “Da qui al termine della stagione il Napoli non può sbagliare nulla”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Antonio Di Gennaro. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Sfumata la coppa Italia e l’Europa League, il Napoli ha come obiettivo solo il campionato e dovrà esser concentrato in maniera forte fino alla fine perché la Juve è ad un passo e non bisogna commettere errori.

Questa giornata è fondamentale perché è vero che il Napoli stasera è favorito contro il Cagliari, ma queste tipo di partite nascondono sempre le insidie e poi il Cagliari ha costruito la sua salvezza in casa. Dal punto di vista tattico non sarà semplice e bisognerà mantenere la calma e la serenità anche se il Cagliari si chiuderà, come immagino accadrà”.