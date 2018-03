Venerato: “Reina firmerà un contratto triennale con il Milan”

A radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ciro Venerato. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Mi arrivano conferme circa un accordo tra Reina e il Milan. Dal 1 luglio lo spagnolo sarà un tesserato del Milan e lo sarà per 3 anni. Il Napoli ha ventilato a Quilon di esser disposto ad andare avanti per un altro anno anche a cifre importanti, ma solo per un anno e con molta correttezza, Reina ha fatto i suoi calcoli e preferisce firmare per 3 anni con un club prestigioso come il Milan.

Leno resta il primo obiettivo del Napoli. Lo era lo scorso anno e lo è anche quest’anno. Rulli va escluso dalla lista quindi resta Leno che per distacco è il preferito del Napoli e poi c’è Lopez più qualche giovane emergente tipo Meret e Lafont.

L’Udinese è su Sepe ed è Oddo che ha suggerito il portiere azzurro alla società, ma non necessariamente questa trattativa è legata a Meret. Il Napoli prenderà due portieri, uno esperto ed uno giovane. Il Napoli sta parlando con l’entourage di Leno, anche il Leverkusen ha avuto qualche contatto con Giuntoli, ma non mi risulta che la trattativa sia già chiusa. C’è la volontà di Leno di giocare nel Napoli dove guadagnerà anche di più per cui la trattativa potrebbe chiudersi, ma non è ancora chiusa.

Sono felice che Gattuso stia facendo benissimo al Milan, ma se da qui ad un mese le cose andassero male, il primo nome di Mirabelli e Fassone è Sarri. Al momento, la mia sensazione è che, per il 75%, Sarri resterà a Napoli e De Laurentiis farà di tutto a livello economico per accontentare l’allenatore”.