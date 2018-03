Cagliari-Napoli non è a rischio rinvio. Si spera in un rientro regolare

La partita di stasera Cagliari-Napoli dovrebbe giocarsi regolarmente: nessun rischio gelo sulla Sardegna.

Nonostante il gelo che attraversa la penisola, la Sardegna non dovrebbe essere toccata dalle precipitazioni nevose che in queste ore complicano i piani di più di mezza Italia. Cagliari-Napoli non è quindi a rischio: nel capoluogo sardo ci sono 10 gradi e, anche se è previsto un fisiologico calo della temperatura in serata, questo non sarà tale da portare gelo. E il rischio di precipitazioni sulla Sardegna Arena e minimo (circa il 4% di possibilità).

Leggera preoccupazione in vista del rientro nottetempo della squadra azzurra: stamattina all’aeroporto di Capodichino il traffico è stato bloccato per diverse ore, con voli cancellati e un aereo proveniente da Bologna che è tornato indietro per il maltempo nello scalo partenopeo. Sono stati inoltre deviati due voli su Roma Fiumicino e uno sull’aeroporto di Bari. La speranza è che le condizioni meteo consentano agli azzurri di atterrare a Napoli nella notte di oggi o, al più tardi, nella mattinata di domani.