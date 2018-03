Castel Volturno sotto la neve. Allenamenti annullati a Milano e Roma

Il freddo del Burian porta il bianco sui campi di calcio italiani. Stamattina la SSC Napoli e Vlad Chiriches, non convocato per la partita contro il Cagliari, hanno pubblicato un’immagine dei campi di allenamento di Castel Volturno ricoperti dalla neve. La coltre bianca che ha ricoperto la città inizia a sciogliersi per effetto del vento – gelido – che sta facendo filtrare i primi raggi di sole tra le nuvole.

Sono molti i disagi accusati in tutta Italia: dopo il rinvio di ieri di Juventus-Atalanta, le squadre milanesi e romane hanno annullato i propri allenamenti. È stata già rinviata anche Pescara-Carpi di Serie B, partita prevista domani sera, per l’impraticabilità dello Stadio Adriatico che già in passato aveva visto i propri sediolini gelati dal ghiaccio, fenomeno che si è ripetuto oggi.