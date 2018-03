Fantacalcio: la top 11 di NapoliSoccer.NET per la 27a giornata

La redazione di NapoliSoccer.NET sceglie ogni settimana la top 11 da schierare nelle formazioni del fantacalcio. In questo turno tanti scontri diretti di alta e bassa classifica.

Amici fantallenatori siamo giunti alla giornata numero 27 caratterizzata da grandi scontri al vertice e sfide decisive per la salvezza. Non è semplice schierare la formazione del fantacalcio quando ci sono partite così equilibrate e che prevedono pochi bonus, proprio a causa dell’eccesso di tatticismo dei rispettivi allenatori. Da segnalare inoltre un derby con stati d’animo impensabili fino a qualche settimana fa, nel posticipo domenicale va di scena Milan-Inter. Rossoneri in grande ripresa tecnico-tattica, nerazzurri in netta difficoltà, la prestazione offerta col Benevento non ha convinto i fantallenatori.

La redazione di NapoliSoccer.NET ha pensato per voi la top 11 dei calciatori da schierare assolutamente al fantacalcio, sulla base degli scontri che avverranno in questa giornata di campionato.

La top 11 per il fantacalcio di NapoliSoccer.NET

Puggioni: il portiere sannita si è dimostrato una certezza tra i pali, deve difendere la propria porta nello scontro salvezza col Verona.

De Silvestri: i suoi inserimenti possono risultare decisivi contro il Crotone.

Romagnoli: sta acquisendo grande personalità sotto la guida tecnica di Gattuso. Il Milan sembra aver trovato grande compattezza difensiva.

Samir: sui calci piazzati si porta sempre in area avversaria e si rende pericoloso.

Ilicic: l’Atalanta ha trovato in lui un grande trascinatore. In una fase di stagione in cui l’altro leader, il Papu Gomez latita, il suo sinistro è portatore di bonus.

Suso: è tornato ai suoi livelli, sforna assist e giocate con notevole continuità.

Milinkovic-Savic : centrocampista al quale è difficile persino trovare un difetto. Contrasta, cuce il gioco, rifinisce e conclude.

Zielinski: entra spesso a gara in corso ma spacca la difesa avversaria grazie alla sua tecnica da top player.

Cutrone: il ragazzo prodigio incanta ad ogni partita. Difficile trovare aggettivi per un calciatore così giovane ma con una personalità da veterano.

Antenucci: in Serie B era decisivo ma ha dimostrato di poter calcar, con ottimi risultati, anche i palcoscenici di Serie A.

Pandev: è il trascinatore del Genoa. Quando si accende lui, tutta la squadra gira a meraviglia.