Del Pinto: “Siamo cresciuti tanto a livello tattico”.

Il centrocampista del Benevento Del Pinto ha parlato ai microfoni di Ottochannel ed ha analizzato la sconfitta del Benevento a Milano contro l’Inter, nonostante la grande prestazione offerta dai sanniti. Queste le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.NET.

“Il rigore su Cataldi era netto, peccato perché abbiamo fatto una grande partita. Credevamo fortemente in un risultato diverso, abbiamo avuto per larghi tratti il pallino del gioco in mano. Abbiamo creato tante occasioni,soprattutto nel primo tempo perché abbiamo avuto un gran palleggio. Torniamo a casa sconfitti ma ci aspetta una settimana intensa in vista della partita col Verona. L’Inter ha vinto immeritatamente questa sera. Siamo cresciuti tanto a livello tattico e giocheremo le prossime gare a viso aperto”.