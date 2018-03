Solo 5′ per Younes nel pareggio che allontana l’Ajax dalla lotta per il campionato

Younes continua a giocare pochi minuti per gara in un Ajax che sta staccandosi dal vertice dell’Eredivisie.

Fatica a ritrovare spazio Amin Younes in un Ajax che a sua volta tentenna in un campionato per il quale voleva lottare fino all’ultima giornata: ieri il giocatore tedesco è subentrato al compagno Justin Kluivert all’85’ della partita interna contro l’Ado Den Haag, non riuscendo per altro a contribuire a sbloccare il punteggio di 0-0 con cui si è conclusa la partita.

Una mossa che sapeva un po’ di disperazione per il tecnico dei lancieri che vedono così allontanarsi il primo posto in classifica occupato dal PSV che si ritrova con ben 7 punti di vantaggio dopo la vittoria esterna contro il Feyenoord. La squadra di Eindhoven sembra ormai lanciata verso la conquista della Eredivisie anche in considerazione della poca competitività del campionato olandese.

Sembra quasi sfumato ormai il primo dei due obiettivi di Younes nella sua permanenza all’Ajax. Il secondo, quello di essere convocato al Mondiale di Russia 2018 dopo le buone impressioni destate nella Confederations Cup dell’estate scorsa, potrebbe dipendere dal suo minutaggio da qui a fine stagione: se resterà quello di ieri sera anche il sogno mondiale potrebbe svanire.