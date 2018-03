Coda: “Contro l’Inter abbiamo giocato con grande personalità”

Massimo Coda ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dai colleghi di FcInterNews.it. L’attaccante del Benevento ha mostrato grande soddisfazione per la prestazione ma al contempo rammarico per l’occasione da rete da lui stesso non sfruttata su grande assist di Brignola. Queste le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.NET.

“Abbiamo preso due gol su palla inattiva ma dobbiamo guardare ai 60 minuti di grande calcio espresso a San Siro. Abbiamo giocato con grande personalità stando dietro e cercando di ripartire in contropiede. Portiamo a casa una buona fiducia in vista della sfida decisiva contro il Verona. Ho sprecato una palla gol su grande passaggio di Brignola, ho pensato più alla potenza che alla precisione e la palla si è alzata, purtroppo capita, dobbiamo sfruttare ogni occasione”.