Inglese non risponderà alla convocazione di Di Biagio per lo stage dell’Italia

Roberto Inglese non andrà allo stage della Nazionale: problemi fisici per lui.

Come si apprende da una nota ANSA diffusa ieri Roberto Inglese, l’attaccante di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Chievo, non potrà rispondere alla convocazione di Di Biagio per lo stage della Nazionale che inizierà oggi e durerà fino a mercoledì 28 febbraio a Coverciano. Il giocatore della squadra veneta, impegnato ieri con la sua squadra al Franchi contro la Fiorentina, è rimasto in campo per tutta la durata della partita, accusando nel finale un problema fisico che lo ha costretto a dare forfait in azzurro.

Il ct Di Biagio non rimpiazzerà Inglese, e saranno quindi 23 i giocatori che tra poco, entro le 12 di oggi, dovranno ritrovarsi al centro tecnico federale. C’è anche un altro forfait rispetto alla lista originale dei convocati, quello di Bonifazi del Torino, sostituito da Bani del Chievo. Il programma prevede un allenamento nel pomeriggio, un altro martedì a porte chiuse e quindi mercoledì, a conclusione dello stage, una partitella con la Fiorentina Primavera alle 12.

Si tratta del primo raduno azzurro del 2018, e non ci saranno i giocatori di Cagliari, Napoli (impegnati stasera in campionato), e Atalanta, Juventus, Lazio e Milan che giocheranno in settimana il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’unica eccezione è rappresentata dal difensore atalantino Alessandro Bastoni grazie alla disponibilità del club bergamasco. Lo stage si aprirà a mezzogiorno di oggi con la conferenza stampa del c.t.

L’elenco dei convocati: Portieri: Simone Scuffet (Udinese), Alex Meret (Spal). Difensori: Alessandro Bastoni (Atalanta), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Torino), Federico Ceccherini (Crotone), Gian Marco Ferrari (Sampdoria), Lorenzo Venuti (Benevento), Francesco Zampano (Udinese). Centrocampisti: Daniele Baselli (Torino), Marco Benassi (Fiorentina), Danilo Cataldi (Benevento), Alberto Grassi (Spal), Rolando Mandragora (Crotone), Lorenzo Pellegrini (Roma); Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Roberto Inglese (Chievo Verona), Andrea Pinamonti (Inter), Matteo Politano (Sassuolo).