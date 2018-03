Djimsiti: “Abbiamo concesso poco all’Inter. Il rigore su Cataldi per me c’era”

Berat Djimsiti ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista al termine della gara persa a Milano contro l’Inter. Il difensore del Benevento è apparso rammaricato per il risultato. Queste le sue dichiarazioni riportate dal sito Ottopagine.it e sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.NET:

“Abbiamo subito due gol su palla inattiva e dobbiamo rivedere alcune situazioni di gioco. Dobbiamo imparare da questi errori. Il rigore su Cataldi per me c’era, purtroppo il VAR non l’ha segnalato e non possiamo farci nulla. Abbiamo concesso poco ad una squadra come l’Inter, abbiamo fatto una prestazione positiva. Pensiamo alla prossima gara contro il Verona, dobbiamo ripartire subito”.