Roma-Milan 0-2: i rossoneri rientrano nella lotta per un posto Champions

Ventiseiesima giornata di campionato di Serie A: il big match è stato senza dubbio quello dello stadio Olimpico di Roma tra la Roma di Eusebio di Francesco e il Milan di Gennaro Gattuso.

Dopo un primo tempo bloccato e avaro di emozioni, ne è uscita fuori una ripresa ricca di occasioni da gol. La prima è al minuto 47 con l’assist di Suso per il taglio vincente di Cutrone per il vantaggio del Milan. 1-0 per la squadra di Gattuso. Tre minuti più tardi ci ha provato Perotti a impensierire Donnarumma con una conclusione dal limite, ma la palla è andata di poco fuori. Al 72′ Kalinic ha tirato in porta, Alisson ha respinto come poteva, e Romagnoli è stato anticipato in angolo da Manolas. Due minuti più tardi è arrivato il raddoppio del Milan con Calabria che ha sfruttato al bacio un assist di Kalinic. Ultima occasione della partita, al 91′, il cross di Calhanoglu per la conclusione alta di Borini, appena entrato al posto di Suso.

Altra vittoria, altro clean sheet per il Milan. Questo è un bel segnale in vista del derby di domenica prossima alle 20.45 in casa sua contro l’Inter. Per la Roma è un altro passo falso, dopo quello di mercoledì in Champions a Kharkhiv contro lo Shakhtar Donetsk, che brucia e non poco.

TABELLINO

Roma: (4-2-3-1) Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini (79′ Gerson), Strootman; Cengiz Under (73′ Defrel), Nainggolan (63′ Dzeko), Perotti; Schick. All. Di Francesco.

Milan: (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Biglia, Bonaventura (89′ Montolivo); Suso (81′ Borini), Cutrone (66′ Kalinic), Calhanoglu. All. Gattuso.

MARCATORI: 47′ Cutrone (M), 74′ Calabria (M).