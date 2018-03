Caserta alla stampa: “Fermare il Lecce capolista non era facile. La nostra forza è il gruppo”

Caserta è intervenuto in conferenza stampa al termine di Lecce-Juve Stabia: tutte le sue dichiarazioni sulla grandissima vittoria delle vespe

Fabio Caserta, tecnico delle vespe di Castellammare, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Lecce-Juve Stabia. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “E’ stata una bella giornata, fermare la capolista non è facile. La cosa importante è tornare a casa con tre punti, ad inizio partita ci davano per vittima sacrificale, noi siamo stati bravi e concentrati, con la voglia di portare a casa il risultato. Quando giochi contro le grandi le motivazioni sono diverse, la settimana scorsa non abbiamo giocato bene sbagliando cose che non dovevamo sbagliare. Dobbiamo essere contenti della vittoria di oggi ma senza illuderci, ci aspettano partite difficili e dobbiamo resettare. Abbiamo preparato la partita in modo da far portare palla al Lecce e cercare di colpire con le ripartenze, la forza di questa squadra è il gruppo. L’esclusione di Canotto? Sa di aver sbagliato, ma da domani torna ad essere un giocatore importante della Juve Stabia come è sempre stato. Il Lecce? Merita di stare in Serie A, non è facile vincere i campionati. Sono la squadra più forte del campionato, mi auguro riescano a vincerlo”.

Fonte: pianetalecce.it