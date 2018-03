Rinviata Juventus-Atalanta per le avverse condizioni meteorologiche

Juventus-Atalanta, partita in programma stasera alle 18 all’Allianz Stadium è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche e per preservare l’incolumità dei giocatori. La neve che si è abbattuta anche sullo stadio infatti ha reso impossibile lo svolgimento della gara che era in programma all’Allianz Stadium stasera. La decisione sulla data in cui si recupererà la partita verrà presa in base all’esito del match di Champions tra Juventus e Tottenham, e soprattutto in base al passaggio o meno del turno da parte dei bianconeri.

Fonte foto: www.corriere.it