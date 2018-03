ESCLUSIVA – Franco Colomba: “Il Napoli è cresciuto molto”

Per Franco Colomba il Napoli deve prestare attenzione alle ripartenze del Cagliari.

ESCLUSIVA NAPOLISOCCER.NET – Nella sua lunga carriera da allenatore Franco Colomba ha allenato sia il Napoli che il Cagliari. La redazione di NapoliSoccer.NET lo ha contattato per parlare dell gara tra le sue.

Di seguito l’intervista completa.

Ci fa un commento su Cagliari-Napoli?

“Ci sarà il Napoli forte delle sue idee, che andrà a presidiare la metà campo avversaria con la forza del suo palleggio e che cercherà di far male al Cagliari, con le sue giocate che ormai conosce a memoria. Dall’altra parte ci sarà la squadra sarda, che ripartirà in contropiede con la velocità degli attaccanti e gli inserimenti dei centrocampisti. Quando giochi contro il Napoli ti puoi solo difendere e ripartire in contropiede”.

Quali saranno le difficoltà di questa trasferta?

“Il Cagliari può mettere in difficoltà il Napoli attraverso le ripartenze; infatti i suoi attaccanti sono rapidi, veloci e bravi nel fraseggio in ripartenza. Il Napoli è cresciuto molto rispetto agli anni passati, in cui subiva questo tipo di giocate da parte degli avversari quando era scoperto. Ora si scopre meno, è più compatto e presta meno il fianco agli avversari. Il Cagliari è una squadra da temere ma non come negli anni passati”.

Le fatiche di giovedì si faranno sentire?

“Giocando di lunedì, hai un giorno in più di recupero e questo è una cosa molto positiva. Credo – aggiunge Franco Colomba a NapoliSoccer.NET – che Sarri giocherà con la squadra migliore, anche se molto dipenderà dalla condizione dei singoli. Il campionato è diventato l’unico obiettivo; perciò domani sera adopererà la migliore formazione possibile”.

L’eliminazione dell’Europa League influirà su questa gara?

“Ormai l’Europa League è dimenticata. Senza la partita di andata, il Napoli avrebbe passato il turno. Il Napoli è uscito da questa competizione a testa alta, con onore e con una bella vittoria, anche se non è servita. Adesso – conclude Franco Colomba a NapoliSoccer.NET – testa al campionato con la voglia di arrivare fino in fondo per giocarsi lo scudetto”.