Lecce-Juve Stabia 0-1. Le vespe sbancano il “Via del Mare” e battono la capolista Lecce con un bel gol di Mastalli

Lecce battuto dopo 22 risultati utili consecutivi: eroici i ragazzi di Caserta e Ferrara e Juve Stabia prepotentemente rilanciata in zona playoff

Lecce e Juve Stabia scendono in campo alle 16:30 allo stadio “Via Del Mare” con atteggiamento speculare. Liverani, tecnico del Lecce capolista del girone C di Serie C, e Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, impostano le loro squadre all’insegna del 4-3-3. Caserta deve rinunciare a Canotto, non convocato per motivi disciplinari dopo il non produttivo atteggiamento avuto al momento della sostituzione domenica scorsa, e il portiere Branduani squalificato per due giornate. Di seguito le formazioni ufficiali con cui le due compagini sono scese in campo al “Via Del Mare” di Lecce:

LECCE (4-3-3) : Perucchini; Lepore, Cosenza, Marino, Di Matteo; Armellino, Arrigoni, Mancosu; Di Piazza, Costa Ferreira, Saraniti.

Allenatore : sig. Liverani

JUVE STABIA (4-3-3): Bacci; Nava, Marzorati, Bachini, Crialese; Mastalli, Viola, Vicente; Melara, Paponi, Strefezza.

Allenatori: sigg. Caserta e Ferrara

Nel primo tempo una buona Juve Stabia riesce a contenere le sfuriate degli attaccanti di Liverani e infatti i salentini si vedono pochissime volte dalle parti di Bacci, oggi esordiente in questo campionato a causa della squalifica di Branduani. La compagine guidata da Fabio Liverani si vede solo in tre occasioni peraltro neanche nitidissime, a causa dell’ottimo lavoro di filtro operato dal terzetto di centrocampo Viola-Mastalli-Vicente che spengono sul nascere qualsiasi occasione che abbia una parvenza di pericolosità dell’attacco leccese oggi affidato a Saraniti, Di Piazza e Costa Ferreira. Il Lecce fa tremare la retroguardia stabiese solo tre volte: al minuto 5 ci pensa il portiere Bacci a sbagliare il rinvio servendo inavvertitamente Saraniti che prova dalla distanza ma la palla termina sul fondo. Subito dopo sono Di Piazza e Saraniti con due colpi di testa sotto misura, nel cuore della difesa gialloblù, a far gridare al gol i tifosi della capolista del campionato. Infine Lepore dalla distanza per ben due volte tenta di sorprendere Bacci dalla media distanza ma senza fortuna. Tuttavia le vespe controllano benissimo l’avversario di maggiore caratura e addirittura è la Juve Stabia ad avere la migliore chance di tutta le prima frazione di gioco: al 43° bel taglio in verticale di Vicente per Paponi che dal limite dell’area di rigore spara un bel diagonale e fa sibilare la palla vicino al palo di destra della porta difesa da Perucchini. Nel primo tempo è in particolare Melara a risultare il migliore in campo ed a giganteggiare sulla fascia destra dove fa praticamente quello che vuole e dal suo piede sinistro fa partire diversi pericoli per la retroguardia salentina.

La ripresa si apre così come si era chiusa la prima frazione di gioco: Lecce tutta protesa in attacco per cercare di conquistare i tre punti in palio ed approfittare in questo modo del turno di riposo del Catania, secondo in classifica. Al 3° minuto Costa Ferreira dalla distanza impegna Bacci che devia con i pugni; sulla ribattuta non è lesto Saraniti che mette la palla alta sulla traversa. Sul ribaltamento di fronte, da azione d’angolo è il centrale difensivo Bachini in un’incursione nell’area opposta a sfiorare la marcatura per le vespe. E’ una Juve Stabia che si chiude molto bene ma che non disdegna di pungere in attacco la retroguardia leccese che non appare insormontabile. Il Lecce riesce a pungere solo con tiri da lontano come con Mancosu intorno al quarto d’ora della ripresa e con Armellino, soprattutto nel primo caso quando Bacci deve parare addirittura di piedi. I pugliesi sostituiscono Di Piazza con Torromino, ex Crotone, e Saraniti con Tabanelli.

Come un fulmine a ciel sereno al minuto 70 arriva il vantaggio delle vespe: azione di contropiede innescata sulla fascia destra da un bel recupero di Nava, la palla perviene a Paponi che si libera in bello stile di due difensori avversari, serve al centro Mastalli che dal limite scarica un destro di rara precisione che si insacca alla destra di Perucchini per l’1-0 della Juve Stabia.

Nei minuti finali girandola di sostruzioni nelle due squadre in campo: tra le vespe entrano Sorrentino, Simeri e Franchini. Al minuto 83 gran punizione battuta da Lepore dal limite e palla che sfila vicinissima all’incrocio dei pali della porta difesa da Bacci. Forcing finale dei salentini e Juve Stabia tutta in difesa nei minuti finali al fine di portare a casa una vittoria che sarebbe importantissima contro la capolista del girone. Al minuto 89 altra occasionissima per le vespe: in contropiede da Simeri a Sorrentino per Franchini che di piatto destro colpisce in pieno il palo alla sinistra di Perucchini. In primo recupero Simeri ancora in ripartenza con un bel tiro a giro trova la parata decisiva di Perucchini.

Finisce con una bella e meritata vittoria delle vespe il big match tra Lecce e Juve Stabia. Gli uomini di Caserta ottengono una vittoria importantissima che li rilancia prepotentemente in zona playoff, vero obiettivo della Juve Stabia come più volte ha dichiarato il presidente Manniello che ha prefigurato un arrivo tra il quarto e il sesto posto nella classifica finale del girone C di Serie C. Il Lecce, oggi molto deludente e apparso privo di bel gioco, con la sconfitta contro la Juve Stabia resta in testa a +7 sul Catania e interrompe una striscia positiva di risultati utili che durava da ben 22 giornate. Una Juve Stabia che si riprende quindi alla grandissima dopo il brutto passo falso interno contro il Bisceglie di domenica scorsa e si prepara ad un altra gara ad elevato grado di difficoltà contro la Sicula Leonzio, sabato prossimo 3 marzo alle 14:30 al “Romeo Menti”. Il sogno playoff delle vespe di Castellammare continua…