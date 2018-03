Puteolana-Giugliano: 0-2. I Tigrotti mandano in estasi un’intera città

Il grande derby del Girone A di Eccellenza si è chiuso con la vittoria meritata dei Tigrotti, che hanno reso felice un’intera città. Puteolana-Giugliano: 0-2

Puteolana-Giugliano: 0-2, il risultato che tutta la città giuglianese si augurava è venuto fuori dal match del “Conte”.

Un campo tristemente vuoto nel settore ospiti per la forzata assenza del pubblico giuglianese per ordine del Prefetto.

Un’altra sconfitta del calcio, perchè poteva essere un bellissimo spot per il calcio campano.

Vittoria meritatissima dei Tigrotti, che hanno messo in campo anima, cuore e tanta organizzazione.

Di fronte c’era la quarta forza del campionato, una squadra che in casa raramente fallisce e ricca di campioni.

Il Giugliano però, adesso è una squadra cosciente delle proprie forze ed è scesa in campo con la massima concentrazione.

Gargiulo ha schierato il solito 4-3-3 con Grezio punta centrale e un centrocampo formato da un mix di qualità e quantità.

Una nota di merito la merita sicuramente la difesa; ottimi i terzini Pizza e un mostruoso Palma, che ha imbavagliato un cliente pericoloso come Conte.

I due centrali Castaldo e Scognamiglio hanno lasciato le briciole ai bomber Guadagnuolo e Carotenuto e al resto ha pensato il portierone Navarra, preciso in uscita e perfetto tra i pali.

La prima frazione di gioco è stata molto equilibrata con le difese che hanno quasi sempre avuto la meglio sugli attacchi e tanta lotta a centrocampo.

Due le vere occasioni nei primi 45 minuti, una per parte.

Prima è stato il Giugliano ad andare vicinissimo al vantaggio con il difensore Scognamiglio.

Calcio d’angolo battuto da Pianese sul secondo palo, il difensore ha colpito di destro a volo e la palla si è stampata sul palo al 17′.

Al 30′ è stata la Puteolana a colpire una traversa con Carotenuto. Calcio di punizione perfetto, che è sbattuto sulla base altra della trasversale con Navarra immobile.

Oltre queste due ghiotte occasioni, ce ne sono altre potenziali e anche una rete giustamente annullata a Conte per fuorigioco.

Nella ripresa sono aumentati i ritmi ed entrambe le compagini sono scese in campo con la voglia di vincere.

La Puteolana si è leggermente sbilanciata ed il Giugliano con i suoi velocisti ha colpito.

Lancio di 50 metri del sempre ottimo Barone per Bacio Terracino, che in velocità si è “mangiato” un difensore e con un colpo morbido ha battuto Fernandez in uscita al 56′.

Gioia immensa per i calciatori in campo e per la dirigenza in tribuna.

Subito lo svantaggio il tecnico dei flegrei, il bravissimo Sarnataro, ha rivoluzionato la squadra negli uomini e negli schemi alla ricerca del pari.

Ha lanciato nella mischia tutti gli uomini offensivi che aveva a disposizione compreso un bomber come Pastore.

E quasi ha raggiunto il pari con Carotenuto, ma il suo diagonale ha solo sfiorato il palo.

Logicamente sbilanciandosi in avanti peraltro senza riuscire a bucare la perfetta difesa giuglianese, la Puteolana ha lasciato praterie ai Tigrotti che hanno trovato il raddoppio.

Pianese ha stoppato un pallone sulla trequarti e con il terzo occhio ha visto arrivare sulla destra Grezio servendolo sul filo del fuorigioco.

Il “Cobra” si è involato verso la porta ed ha insaccato il 2-0 al minuto 86′ mettendo il punto esclamativo su una gara stupenda!

Terza rete con la maglia gialloblù per Grezio e 6° per Bacio Terracino, entrambi a segno anche sabato scorso.

Seconda vittoria consecutiva per Mimì Gargiulo alla guida della squadra, ma soprattutto successo giunto nella partita più sentita dalla tifoseria.

Grandissima gioia per tutti: la società con Salvatore Sestile in testa, che non ha saputo trattenere l’emozione, così come il figlio Gaetano, il d.g. Garofalo e tutti proprio tutti i componenti di uno staff, che è unito più di una famiglia.

Al ritorno a casa la squadra è stata accolta da centinaia di tifosi festanti, che hanno intonato cori e dato vita ad uno spettacolo pirotecnico.

Questa è la piazza di Giugliano, questo è il Giugliano, una realtà ed una società che meritano solo rispetto e ammirazione.

Per quanto riguarda il sottoscritto ad altri colleghi della stampa va sottolineato il vergognoso comportamento di alcuni soggetti presenti in tribuna, che hanno etichettato me ed il collega Alberto Cuomo con le più becere provocazioni, ma da professionisti quali siamo abbiamo risposto svolgendo il nostro lavoro al meglio e ringraziando le Forze dell’Ordine.

E i facinorosi dovevano essere i tifosi del Giugliano? Che si faccia mea culpa a Pozzuoli e che qualcuno chieda scusa per il suo comportamento e sia chiaro non mi riferisco ai tifosi, che hanno avuto un atteggiamento encomiabile!

Intanto Giugliano si gode la vittoria e qualcuno impari a perdere, perchè il calcio è uno sport dove si può vincere e perdere e proprio in quest’ultimo caso che si deve dimostrare di essere uomini. #VamosTigrotti – Vittoria è stata!!!!!!!!!

Patrizio Annunziata