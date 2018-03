Mastella: “L’arbitraggio di ieri sera è stato veramente scandaloso”

Clemente Mastella sindaco di Benevento ha rilasciato un’intervista riportata dall’Ansa. Mastella non ha gradito la direzione di gara del signor Pairetto. Queste le sue dichiarazioni sintetizzate per i lettori di NapoliSoccer.NET: “L’arbitraggio di Pairetto ieri sera è stato veramente scandaloso. Non è possibile assistere a certe ingiustizie e non è possibile assistere ad un utilizzo del VAR così avverso alle squadre non blasonate.

Il livello di faziosità di alcuni telecronisti e commentatori ha raggiunto vette non più tollerabili. Se il calcio è questo è meglio che la Serie A se la giochino le squadre di proprietà cinese, americana e canadese e che le altre partecipino ad un altro torneo”.