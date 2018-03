Leandrinho, il fenomeno brasiliano che ha incantato in Primavera

Come Beoni gestirà il dualismo tra Leandrinho e Palmieri?

Leandrinho, al secolo Leandro Henrique do Nascimento, è un classe ’98, è sbarcato all’ombra del Vesuvio a gennaio 2017 e grazie alla sua giovane età, è stato aggregato alla Primavera per i 6 mesi finali della scorsa stagione. Nei primi mesi con la Primavera azzurra, soprattutto al torneo di Viareggio, ha impressionato molto, un giocatore con un tocco palla molto sublime, con un dribbling pazzesco ed un fiuto del gol impressionante.

È un attaccante esterno, a cui piace giocare sulla sinistra, dove si può accentrare e tirare di destro (il suo piede preferito) oppure tentare la giocata verso la prima puntata. Nel Napoli Primavera sia con Saurini, che con Beoni, ha imparato a giocare come falso nove, ruolo che riesce ad interpretare bene grazie alla sua dinamicità, che lo porta a svariare su tutto il fronte d’attacco, senza dare riferimenti agli avversari. Da punta ha dimostrato una buona freddezza sotto porta riuscendo a segnare 7 gol in 15 gare. È il classico calciatore brasiliano, funambolico e dribblomane, con una buona tecnica di base.

Fin da subito ci si è reso conto di aver a che fare con un giocatore di classe superiore per la categoria; per questo motivo in tanti pensavano che nel mercato estivo del 2017 sarebbe potuto andare a giocare in prestito in qualche club di A per maturare esperienza. Soprattutto perché in prima squadra non avrebbe trovato spazio e a causa della sua età sarebbe stato aggregato alla Primavera come fuori quota e a causa dei regolamenti si sarebbe dovuto contendere la convocazione con altri. Così Leandrinho, è rimasto al Napoli, ancora una volta aggregato alla Primavera, con cui ha disputato diverse partite ma con poca voglia e scarsa convinzione nei propri mezzi, ma con l’infortunio di Milik, si è ritrovato a far parte della prima squadra. Con Maurizio Sarri non è riuscito a trovare spazio, anche perché a causa di un infortunio è rimasto lontano dal campo di gioco per diversi mesi.

Una volta recuperato dall’infortunio è stato aggregato per l’ennesima volta alla Primavera, dove in 3 partite ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore superiore per la categoria. Alla fine del mercato di riparazione, dato lo scarso mercato fatto per la Primavera (e non solo), il brasiliano è stato aggregato alla Primavera per un motivo ben preciso: aiutare la squadra di Beoni a salvarsi. L’impresa non sembra impossibile, in queste poche gare ha dimostrato di avere un’intesa pazzesca con l’altro fenomeno della Primavera, Gianluca Gaetano; poiché i campioni un modo per giocare insieme lo trovano sempre.

Per quanto fatto vedere in Primavera, c’è curiosità tra gli addetti ai lavori per vedere Leandrinho all’opera anche tra i professionisti e capire se è realmente all’altezza oppure no. Purtroppo contro il Chievo, il brasiliano ha avuto una ricaduta dell’infortunio muscolare, ha saltato già diverse partite e questa è una pessima notizia per Loris Beoni.

Va detto che nonostante l’infortunio di Leandrinho e Russo, Beoni ha trovato in Ciro Palmieri un importante terminale offensivo di riferimento. Anche Palmieri ha una buona intesa con Gaetano, dato che insieme hanno fatto la trafila nelle giovanili del Napoli, i due si consono e si trovano e nelle ultime 3 gare Palmieri si è caricato la squadra sulle spalle, trascinandolo la compagine partenopea a 2 vittorie ed un pareggio, segnando 4 gol, di cui 1 spettacolare su punizione al Milan (regalando il pareggio), una doppietta (di cui il primo in sforbiciata) alla Lazio, ed infine uno alla Juventus.

Ciro Palmeri ha dimostrato di essere un bomber implacabile, si sacrifica per la squadra, ha un buon fiuto del gol, non è un caso che anni fa il Chelsea lo puntò, lo portò a Londra per un periodo di prova e, alla fine dello stesso, dopo che il calciatore convinse pienamente tutto lo scouting inglese, il trasferimento saltò per inspiegabili motivi.

L’attaccante formatosi calcisticamente alla Mariano Keller ha dimostrato grandi potenzialità e negli anni può diventare un potenziale importante per la società azzurra, anche se pecca in fisicità.

Nell’ultima gara di campionato Beoni ha recuperato Raffaele Russo, rimasto fuori negli ultimi mesi a causa di un infortunio. Russo, attaccante classe ’99, ha perso parte di inizio stagione a causa di un infortunio al piatto tibiale ma, una volta rientrato, Saurini lo ha schierato come falso nove, lui che nasce come esterno di attacco di sinistra. Anche con l’avvento di Beoni, Russo ha continuato a giocare come punta ma tuttavia questi due infortuni non gli hanno permesso di avere la giusta continuità di gioco, nell’anno in cui ci si aspettava il suo exploit a livello giovanile. Anche Russo ha avuto un’evoluzione alla Mertens, anche se i risultati non sono stati gli stessi.

Quando rientrerà Leandrinho, vedremo come Beoni gestirà tra i tre ragazzi.