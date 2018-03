L’Ordine dei Giornalisti sdogana la fake news anti-Napoli

Nei giorni scorsi è circolata in rete un’evidente contraffazione di una notizia di Repubblica che raccontava l’esodo dei tifosi napoletani a Lipsia: una trasferta ordinata e gioiosa e senza alcun tipo di incidente. Nella “lotta” per l’apertura del settore ospiti dell’Allianz Stadium di Torino in vista di Juventus-Napoli, evidentemente qualche sostenitore bianconero avrà voluto gettare fango sui tifosi partenopei.

La questione ha però ricoperto una certa rilevanza, perché il contraffattore ha mantenuto la firma originale dell’articolo (quella dello stimato collega Pasquale Tina, ndr), gettando così un’ombra su di una testata sempre rispettosa della verità come Repubblica. Noi di NapoliSoccer.NET abbiamo preferito non pubblicare il confronto tra le due notizie, proprio per evitare di dare ulteriore risalto a chi ha operato in modo scellerato. Nella serata di ieri l’Ordine dei Giornalisti ha diffuso un comunicato in cui sdogana quanto accaduto: lo proponiamo ai nostri lettori con l’invito ad assicurarsi che le fonti delle notizie cui fanno riferimento siano sempre affidabili.

“Da venerdì sui social circola una fake news che è stata costruita clonando un vero articolo pubblicato dal sito napoli.repubblica.it

Sotto al simbolo della testata e alla firma del giornalista, Pasquale Tina – prosegue la nota – è stato cambiato parzialmente il titolo e inventato di sana pianta il testo, in cui si racconta di gravi incidenti (in realtà mai avvenuti) causati durante la trasferta di Lipsia dai tifosi del Napoli, venti dei quali sarebbero stati addirittura arrestati. Tutto inventato”.