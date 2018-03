Reina confessa l’addio al Napoli. Possibile pre-accordo con il Milan

Praticamente certo l’addio di Reina a fine stagione: lo spagnolo avrebbe “confessato” agli amici in una cena venerdì sera.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino, Pepe Reina avrebbe “candidamente risposto che questi saranno gli ultimi mesi di permanenza a Napoli e nel Napoli” a chi gli chiedeva del suo futuro professionale, nel corso della cena organizzata venerdì scorso per il compleanno della figlia Grecia al ristorante Villa d’Angelo a Via Aniello Falcone.

Nelle parole del portiere azzurro l’annuncio che l’anno prossimo il lieto evento non verrà festeggiato più a Napoli e che nel calcio “funziona così, oggi sei qui e domani lì”. La notizia sarebbe stata confermata anche dalla mancata pre-iscrizione dei cinque figli del calciatore nelle scuole che attualmente frequentano nel capoluogo partenopeo.

Le voci di mercato parlano di un possibile pre-accordo già definito col Milan: secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci sarebbero passi in avanti tra l’entourage dello spagnolo e la società rossonera, che potrebbe vedere andar via Donnarumma già a fine stagione dopo il maxi-rinnovo dello scorso anno. Reina accetterebbe comunque – secondo la rosea – di fare anche il secondo alle cifre e per gli anni desiderati e non concessi dal Napoli nell’estate scorsa.