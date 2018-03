Cavani: “Mi manca l’Italia, dopo sette anni credo sia normale. Rigiocherei la Supercoppa con la Juve”

Le parole di Edinson Cavani intervistato su Youtube da Dexter.

Edinson Cavani, attaccante del PSG, è stato intervistato da Dexter, notissimo protagonista di “IlcanalediDexter”, seguitissimo canale Youtube da più di 2.5 milioni di iscritti dedicato a FIFA e al rapporto tra giocatori di calcio e video-giocatori del famoso titolo EA Sports. Queste le parole di Cavani sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Anche se abbiamo degli amici che hanno un ristorante italiano qui a Parigi, mi manca la pizza e mi manca l’Italia. Dopo sette anni credo sia normale che mi manchi. La mia resistenza? Credo sia molto una questione mentale: anche se hai capacità fisica devi prepararti. Non basta avere la capacità fisica, devi avere la voglia di essere sempre “sul pezzo” come si dice in Italia. Quello parte dalla testa ed è quello che piano piano mi ha portato a fare la mia carriera.

In quest’anno ho già fatto 23 goal ma speriamo di segnare per qualcosa di importante col PSG. Non c’è solo una partita che rigiocherei, ma almeno un paio. Mi piacerebbe rigiocare diverse gare. Con la maglia del Napoli sicuramente la Supercoppa per contro la Juventus, mentre con il PSG quella rimonta subita in Champions League contro il Barcellona“.